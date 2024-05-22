Fenerbahçe'de büyük hazırlık! Akıllarda 'tarih tekerrür eder mi' sorusu var

22 May 2024 08:17 - Güncelleme : 22 May 2024 08:46

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

Trendyol Süper Lig'de final haftası geldi çattı. 38'inci ve son hafta maçında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar bu maça sıradışı bir hazırlık başlattı.

ŞAMPİYON GİBİ KARŞILAMA HAZIRLIĞI

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 80 dakika 10 kişi oynamalarına rağmen Rams Park'ta Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden ve rakibinin 24 maçlık yenilmezlik serisini bozan Fenerbahçeli futbolcuları İstanbulspor maçında görkemli bir şekilde bağrına basmaya hazırlanıyor.

Tribünlerin tamamını doldurmak için organize olan taraftarlar, yapacakları gövde gösterisinin yanı sıra şampiyonluk için sonuna kadar bekleyecek.

Galatasaray zaferiyle ezeli rakibiyle puan farkını 3'e indiren Sarı-Lacivertliler, son haftada İstanbulspor'u mağlup ederek Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybetmesini umut edecek.

18 YIL SONRA RÖVANŞ GELİR Mİ?

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, 2005-2006 sezonunda ligin son maçında Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak, Galatasaray'a kaptırdıkları şampiyonluğun da rövanşını almış olacak.

Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 26 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı saat 19:00'da başlayacak.