Fenerbahçe'de En-Nesyri sesleri!

06 Temmuz 2024 18:05 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 18:08

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, golcü forvet Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, transfer için İspanyol kulüp Sevilla ile anlaşma sağladı. La Liga ekibiyle yapılan anlaşma 16 milyon Euro bonservisin yanında bonuslar içeriyor.

Faslı golcü, Sevilla formasıyla 2020 ve 2023 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. İspanyol ekibinde 196 resmi maça çıkan En-Nesyri 73 gol attı ve 7 asistlik performans sergiledi.