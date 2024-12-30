Fenerbahçe'de gözden çıkarılmıştı! Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

30 Aralık 2024 13:08 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:20

Fenerbahçe'de istenen form grafiğini bir türlü yakalayamayan ve kulüp bulması istenen Cengiz Ünder, menajeri vasıtasıyla ezeli rakibe mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de gözden çıkarılan ve kendisine kulüp bulması istenen Cengiz Ünder'den sürpriz bir hamle geldi. 2023-2024 sezonu öncesi Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle kadroya katılan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Cengiz Ünder, Süper Lig devine menajeri vasıtasıyla mesaj gönderdi.

ŞENOL GÜNEŞ DE DEVREDE

Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle formayı adeta unutan ve bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilen Ünder'in Trabzonspor'un kendisine yönelik ilgisine olumlu cevap verdiği öğrenildi. Bordo-Mavili kulübün geçen sezon da almak istediği ancak Fenerbahçe'ye kaptırdığı Cengiz için kısa süre içiresinde temaslara başlayacağı belirtildi. Taraflar arasında bir ön görüşmenin gerçekleştiği bildirilirken, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Cengiz ile sık sık görüştüğü belirtildi.

Cengiz Ünder, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde A Milli Takım'da başarılı bir performans çizmişti.

BİR KEZ 11'DE ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının son bölümünde oyuna dahil olan Cengiz, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Union Saint-Gilloise maçına ilk 11’de başlamış ancak 77. dakikada oyundan çıkarılmıştı.