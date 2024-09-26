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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlanarak kadrodan çıkartıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 19:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:35
Fenerbahçe&#039;de İrfan Can Eğribayat sakatlanarak kadrodan çıkartıldı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı karşılaşma öncesi kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlık haberini duyurdu. Genç kaleci kadrodan çıkartıldı.

UEFA Avrupa Ligi​'nde Union Saint-Gilloise​ karşılaşma öncesinde Fenerbahçe​'den sakatlık haberi geldi.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, sakatlığı sebebiyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."

Fenerbahçede sakatlık Kadrodan çıkarıldı

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Kaynak: tgrthaber.com
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