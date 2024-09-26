Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlanarak kadrodan çıkartıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 19:34 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 19:35
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı karşılaşma öncesi kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlık haberini duyurdu. Genç kaleci kadrodan çıkartıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'den sakatlık haberi geldi.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, sakatlığı sebebiyle Union Saint-Gilloise maçının kadrosundan çıkartıldı.
Sarı-lacivertli takımda İrfan Can yerine Ömer Bircan Camcı maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat'ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir."
Kaynak: tgrthaber.com