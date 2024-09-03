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Fenerbahçe'de Rade Krunic, Kızılyıldız'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 22:21 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 22:22
Fenerbahçe&#039;de Rade Krunic, Kızılyıldız&#039;a transfer oldu!

Sarı-lacivertli takımın Boşnak futbolcusu Rade Krunic, Sırbistan takımı Kızılyıldız'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamalarında yer almayan Boşnak orta saha Rade Krunic ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

Krunic, Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkarken skor katkısı veremedi.

Krunic'in Fenerbahçe'den ayrılığı netleşiyor

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Kaynak: tgrthaber.com
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