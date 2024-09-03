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Trabzonspor futbolcusu Trezeguet, Al Rayyan'a kiralandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 22:16 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 22:18
Trabzonspor futbolcusu Trezeguet, Al Rayyan&#039;a kiralandı!

Bordo-mavili takımda Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet'nin sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Al Rayyan'a transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor, Mısırlı kanat futbolcu Trezeguet'nin sezon sonuna kadar Katar'ın Al Rayyan takımına kiralandığını KAP'a açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Trezeguet, Katar yolcusu - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor

SEZON KARNESİ

Trezeguet, Trabzonspor ile yeni sezonda 7 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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