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Lale Orta'ya UEFA'dan görev!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 20:48 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 20:50
Lale Orta&#039;ya UEFA&#039;dan görev!

UEFA gözlemcisi Lale Orta, organizasyonun Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde göreve atandı.

UEFA gözlemcisi Lale Orta, Polonya'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 7. Grup maçlarında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA gözlemcimiz Lale Orta, 4-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak."

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Kaynak: tgrthaber.com
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