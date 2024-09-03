Fenerbahçe'den milyarlık kar açıklaması!

03 Eylül 2024 20:06 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 20:08

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, 01.06.2023 - 31.05.2024 faaliyet dönemi raporunu açıkladı. Sarı-Lacivertli ekip kar ettiğini duyurdu.

KAR AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe, KAP’a yaptığı açıklamada 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL kar ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin açıklaması:

“Grup, söz konusu alacak için 31 Mayıs 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde 1.046.905.650 TL (31 Mayıs 2023: 785.249.889 TL) tutarında faiz geliri kaydetmiştir. Grup Yönetimi TFRS 9 Finansal Araçlar standardı uyarınca söz konusu alacakların tahsil edilebilirliği konusunda beklenen kredi zararı analizi yapmamış ve konsolide finansal tablolarda bu alacaklara ilişkin herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Söz konusu alacak tutarının geri kazanılabilirliğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle tarafımızca bu alacakların tahsil edilebilirliğine ve vadesine ilişkin bir denetim görüşü oluşturulamamıştır.”