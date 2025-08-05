Fenerbahçe'de yeni kaptanlar belli oldu! Mourinho'dan sürpriz karar

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu öncesi takım kaptanlarını belirledi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun aldığı karara göre sarı-lacivertlilerin birinci kaptanı Mert Hakan Yandaş oldu.

SKRINIAR DA KAPTANLAR ARASINDA

Mert Hakan Yandaş'tan sonra ise 2. kaptan İrfan Can Kahveci, 3. kaptan Fred ve 4. kaptan ise geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyerken bu sezon bonservisiyle transfer edilen Milan Skriniar olarak ilan edildi.

SZYMANSKI'YE ALKIŞ

Bu arada Mourinho, sabah antrenmanı öncesi takımla küçük bir toplantı gerçekleştirdi. Hazırlık sürecini tamamladıklarını ifade eden Mourinho, hazırlık döneminin en çalışkan ismi olarak ilan ettiği Sebastian Szymanski'yi takım arkadaşlarına alkışlattı.