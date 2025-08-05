İngilizler'den Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan teklif! 100 milyon euro

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid'in gönderilecekler listesine koyduğu Rodrygo Goes'u kiralık olarak kadrosuna katma uğraşı verirken, İngiltere'den gelen şok bir teklif planları bozacak gibi görünüyor. Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle kulüpteki önemi azalan ve antrenmanlardaki tavrı kulüp içinde hoşnutsuzluğa yol açan Rodrygo'ya Premier Lig devlerinden Tottenham Hotspur talip oldu.

SON'UN YERİNE DÜŞÜNÜYORLAR

Son Heung-min'in Premier Lig sezonu başlamadan önce takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından kaliteli bir altarnelif arayan Spurs'un Rodrygo için 100 milyon euroluk bir teklif sunduğu bildirildi.

Fichajes.net'te yer alan habere göre Tottenham, Rodrygo ile doğrudan görüşmek için Real Madrid'den izin talep etti. Ancak oyuncunun İngiliz kulübüne transfer olma konusunda henüz tam olarak ikna olmadığı, daha güçlü seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.

DÜNYA KUPASI İÇİN AYRILMAK ZORUNDA!

Rodrygo, Real Madrid'de kalma arzusuna rağmen, takım içindeki rolünün değiştiğinin de farkında. Hücumdaki rekabet, özellikle Vinícius Júnior ve Mbappé'nin varlığıyla , oynama fırsatlarını azalttı. Brezilya'da gelişimi için en iyi yer olarak görülüyor ve 2026 Dünya Kupası'nda forma şansını garantilemek için başka bir yerde daha fazla süre alması gerekecek.

FENERBAHÇE DIAZ'A YÖNELDİ

Bu teklifle birlikte Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katma hayalinin iyice sekteye uğradığı, sarı-lacivertlilerin Real Madrid'de forma giyen bir diğer genç isim Brahim Diaz için ise temaslarını sürdürdüğü belirtildi.