Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Dele Alli’nin kariyerini noktalayabileceği yönündeki iddialar İngiltere futbol kamuoyunu derinden sarstı. Bu gelişmenin ardından eski İngiliz milli futbolcu Rio Ferdinand, yıldız ismin düşüşüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, 2020 yılında yayınlanan "All or Nothing: Tottenham" belgeselinde şimdi Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Jose Mourinho'nun Dele Alli’ye yaptığı uyarıları yeniden gündeme taşıdı.

"EĞER YARDIM ALMAZLARSA"

İtalyan ekibi Como'da da tutunamayan ve antrenmanlara alınmayan Dele Alli'nin durumu için "Bu gerçekten çok üzücü" diyerek sözlerine başlayan Ferdinand, talkSPORT Breakfast programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Belgeselde Mourinho’nun Dele ile yaptığı konuşmayı yeniden izledim ve çok etkilendim. O zaman her şeyi tahmin etti. Görünenin ötesinde çok daha fazlası var. Futbolcular süper kahraman değil. Onlar da gerçek sorunlar yaşayan insanlar. Eğer yardım alamazlarsa ya da yardım istemezlerse, Dele’nin durumu gibi şeyler kaçınılmaz olur.”

TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Bugün 28 yaşında olan Dele Alli, Tottenham formasıyla gösterdiği performansla bir döneme damga vurmuştu. Adı sık sık Lampard, Gerrard ve Scholes gibi efsanelerle anılıyor, hatta istatistiksel olarak bu isimlerin önüne konuluyordu.

“Bir dönem herkes onun zirveye yazgılı olduğunu düşünüyordu. Ama sonra sanki bir uçuruma düştü” diyen Ferdinand, bu çöküşün yüzeyde görünen performans düşüklüğünden çok daha derin nedenleri olduğuna dikkat çekti.

"BİR GÜN PİŞMAN OLABİLİRSİN"

Mourinho’nun yıllar önce yaptığı konuşma ise bugün adeta bir kehanet gibi tekrar hatırlanıyor. Belgeselde Dele Alli’ye seslenen Portekizli teknik adam şöyle demişti:

“Senin ne kadar yetenekli olduğunu hep gördüm. Ama iniş çıkışların vardı. Bu, elit bir oyuncuyla potansiyelli bir oyuncu arasındaki farktır. Zaman hızla geçer. Bir gün her şeyin için çok geç olabilir ve pişman olabilirsin.”

O günden bu yana, Dele Alli sakatlıklarla, kişisel sorunlarla ve futboldan uzaklaşmasıyla mücadele ediyor. 2023’te yaşadığı çocukluk travmaları ve istismar hakkında verdiği içten röportaj, kamuoyunda ona karşı büyük bir empati doğurmuştu.

"YETENEK YETMEZ"

Futbola olası veda ihtimali güçlenen Dele Alli futbol dünyasına çağrıda bulunan Rio Ferdinand: "Oyunculara yalnızca birer atlet gibi değil, insan gibi yaklaşmalı. Dele’nin hikâyesi bize gösteriyor ki; yetenek tek başına yeterli değil. Duygusal destek de en az fiziksel hazırlık kadar önemli” diyerek sözlerini noktaladı.