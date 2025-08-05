Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun, futbolu bırakmanın eşiğine gelen eski Beşiktaşlı Dele Alli'ye yıllar önceki uyarlarını hatırlattı ve ekledi: “Futbolcular süper kahraman değil.”

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:22

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ’nin kariyerini noktalayabileceği yönündeki iddialar İngiltere futbol kamuoyunu derinden sarstı. Bu gelişmenin ardından eski İngiliz milli futbolcu Rio Ferdinand, yıldız ismin düşüşüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, 2020 yılında yayınlanan "All or Nothing: " belgeselinde şimdi 'de görev yapan teknik direktör 'nun Dele Alli’ye yaptığı uyarıları yeniden gündeme taşıdı.

Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

"EĞER YARDIM ALMAZLARSA"

İtalyan ekibi Como'da da tutunamayan ve antrenmanlara alınmayan Dele Alli'nin durumu için "Bu gerçekten çok üzücü" diyerek sözlerine başlayan Ferdinand, talkSPORT Breakfast programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

“Belgeselde Mourinho’nun Dele ile yaptığı konuşmayı yeniden izledim ve çok etkilendim. O zaman her şeyi tahmin etti. Görünenin ötesinde çok daha fazlası var. Futbolcular süper kahraman değil. Onlar da gerçek sorunlar yaşayan insanlar. Eğer yardım alamazlarsa ya da yardım istemezlerse, Dele’nin durumu gibi şeyler kaçınılmaz olur.”

Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYKEN UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Bugün 28 yaşında olan Dele Alli, Tottenham formasıyla gösterdiği performansla bir döneme damga vurmuştu. Adı sık sık Lampard, Gerrard ve Scholes gibi efsanelerle anılıyor, hatta istatistiksel olarak bu isimlerin önüne konuluyordu.

“Bir dönem herkes onun zirveye yazgılı olduğunu düşünüyordu. Ama sonra sanki bir uçuruma düştü” diyen Ferdinand, bu çöküşün yüzeyde görünen performans düşüklüğünden çok daha derin nedenleri olduğuna dikkat çekti.

Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

"BİR GÜN PİŞMAN OLABİLİRSİN"

Mourinho’nun yıllar önce yaptığı konuşma ise bugün adeta bir kehanet gibi tekrar hatırlanıyor. Belgeselde Dele Alli’ye seslenen Portekizli teknik adam şöyle demişti:

“Senin ne kadar yetenekli olduğunu hep gördüm. Ama iniş çıkışların vardı. Bu, elit bir oyuncuyla potansiyelli bir oyuncu arasındaki farktır. Zaman hızla geçer. Bir gün her şeyin için çok geç olabilir ve pişman olabilirsin.”

O günden bu yana, Dele Alli sakatlıklarla, kişisel sorunlarla ve futboldan uzaklaşmasıyla mücadele ediyor. 2023’te yaşadığı çocukluk travmaları ve istismar hakkında verdiği içten röportaj, kamuoyunda ona karşı büyük bir empati doğurmuştu.

Rio Ferdinand'dan Mourinho ve Dele Alli sözleri: O her şeyi tahmin etti

"YETENEK YETMEZ"

Futbola olası veda ihtimali güçlenen Dele Alli futbol dünyasına çağrıda bulunan Rio Ferdinand: "Oyunculara yalnızca birer atlet gibi değil, insan gibi yaklaşmalı. Dele’nin hikâyesi bize gösteriyor ki; yetenek tek başına yeterli değil. Duygusal destek de en az fiziksel hazırlık kadar önemli” diyerek sözlerini noktaladı.

ETİKETLER
#jose mourinho
#jose mourinho
#tottenham
#ingiltere futbol federasyonu
#Dele Alli
#Dele Alli
#Fenerbahçe
#rio ferdinand
#Rio Ferdinand
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.