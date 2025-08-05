Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Bir sonraki maçta yok

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler kanat transferi için Galatasaray'ın eski yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nu listesine almıştı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde başarılı bir performans sergileyen milli yıldız için sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürürken hiç beklenmedik durumlar ortaya çıktı.

MAÇI KAÇIRACAK

Son günlerin gündem ismi Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda sakatlık geçirdi. Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğini burktuğu ve çalışmayı erken bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Bu sakatlık nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın çarşamba günü Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE RAKİP OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Benfica bu turu atlarsa, aynı turda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde temsilcimiz ile karşılaşacak. Bu sebeple Benfica yönetimi muhtemel rakibe bir transfer yapmaya pek sıcak yaklaşmıyor.

TEKLİFLERE KAPI KAPALI

Tüm bunlar yaşanırken Portekiz'in önde gelen haber kaynaklarından Record da bu gelişmeleri destekleyen bir haber kaleme aldı. Habere göre; Portekiz temsilcisi Benfica, Avrupa kupalarındaki geleceği netleşmeden kadrosundaki önemli isimler için gelen tekliflere kapıyı kapattı.

BAŞKAN İZİN VERMEDİ

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilerde Kerem Aktürkoğlu ve Florentino Luis gibi oyuncular için ciddi transfer ilgisi bulunmasına rağmen, yönetimin Avrupa arenasındaki durum netleşmeden hiçbir ayrılığa onay vermeyeceği öğrenildi. Şampiyonlar Ligi’nde önemli hedefleri bulunan Benfica, bu doğrultuda kadro istikrarını korumak istiyor. Portekiz basını, kulübün özellikle Kerem Aktürkoğlu’ndan yüksek bonservis geliri elde etmeyi umduğunu ancak satış için aceleci davranmayacağını belirtiyor.