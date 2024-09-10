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Fenerbahçe'de yeni transfer Kostic ilk antrenmanına çıktı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:23
Fenerbahçe&#039;de yeni transfer Kostic ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

KOSTİC İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de ilk antrenmanına çıktı.

Kanarya, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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