Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 May 2024 23:01 - Güncelleme : 18 May 2024 23:02
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü. Son idmanda sakatlanan Cengiz Ünder yarın Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
CENGİZ ÜNDER DERBİDE YOK!
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de son antrenmanda bir sakatlık haberi geldi. Sakatlanan milli oyuncu Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.
Cengiz Ünder bu sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr