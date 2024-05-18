Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 May 2024 23:01 - Güncelleme : 18 May 2024 23:02
Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü. Son idmanda sakatlanan Cengiz Ünder yarın Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok! - 1. Resim

CENGİZ ÜNDER DERBİDE YOK!

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de son antrenmanda bir sakatlık haberi geldi. Sakatlanan milli oyuncu Cengiz Ünder sakatlığı sebebiyle Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Cengiz Ünder bu sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...