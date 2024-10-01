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Fenerbahçe'den 5 maddelik hakem isyanı! TFF'ye dosya halinde gönderilecek

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
01 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:53
Fenerbahçe&#039;den 5 maddelik hakem isyanı! TFF&#039;ye dosya halinde gönderilecek

Jose Mourinho’nun laptoplu protestosu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirdi. Fenerbahçe, sadece Antalyaspor maçı özelinde bir dosya hazırladı. Sarı-lacivertliler, iki hakemi 5 maddelik isyanıyla TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Milli araya galibiyetle giren Fenerbahçe'de kazanılan 3 puana rağmen hakem tepkisi dinmiyor.

Fenerbahçe'den 5 maddelik hakem isyanı! TFF'ye dosya halinde gönderilecek - 1. Resim(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İKİ HAKEM HEDEF TAHTASINDA!

Antalya’da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu.

Jose Mourinho’nun laptoplu protestosu dünyada gündem olmuş ve dış basında oldukça ses getirmişti.

FENERBAHÇE'DEN 5 MADDELİK İSYAN!

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçında 5 pozisyonu dosya haline TFF'ye göndermeyi planlıyor. İşte o pozisyonlar:

1 - Szymanski’nin pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok. 
2 - beIN Trio ekibine göre Dzeko’ya yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine ‘el’ kararı verildi. 
3 - Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Güray mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart görmeliydi.
4 - Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson’a, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.
5 - Diğer takımların pozisyonları VAR’da beş dakika incelenirken, Dzeko’ya beş saniyede ‘ofsayt’ kararı çıktı.

Fenerbahçe'den 5 maddelik hakem isyanı! TFF'ye dosya halinde gönderilecek - 2. Resim

"VAR NEREDE?"

Antalya maçında bir penaltısı, bir de golü verilmeyen Edin Dzeko, “Hakemin neden doğru karar vermediğini, VAR’ın neden devreye girmediğini anlayamıyorum” isyanında bulundu.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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