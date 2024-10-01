Fenerbahçe'den 5 maddelik hakem isyanı! TFF'ye dosya halinde gönderilecek

01 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:53

Jose Mourinho’nun laptoplu protestosu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirdi. Fenerbahçe, sadece Antalyaspor maçı özelinde bir dosya hazırladı. Sarı-lacivertliler, iki hakemi 5 maddelik isyanıyla TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Milli araya galibiyetle giren Fenerbahçe'de kazanılan 3 puana rağmen hakem tepkisi dinmiyor.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İKİ HAKEM HEDEF TAHTASINDA!

Antalya’da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler hakem Cihan Aydın ile VAR’daki Alper Çetin’i hedef tahtasına koydu.

Jose Mourinho’nun laptoplu protestosu dünyada gündem olmuş ve dış basında oldukça ses getirmişti.

FENERBAHÇE'DEN 5 MADDELİK İSYAN!

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçında 5 pozisyonu dosya haline TFF'ye göndermeyi planlıyor. İşte o pozisyonlar:

1 - Szymanski’nin pozisyonunda topun çizgiyi geçip geçmediği konusu belirsiz. Geçmediğine dair net bir kanıt yok.

2 - beIN Trio ekibine göre Dzeko’ya yapılan hareket penaltı. VAR çağırmadı, Dzeko aleyhine ‘el’ kararı verildi.

3 - Saint Maximin’in yerde kaldığı pozisyonda Güray mutlak gol pozisyonu sebebiyle direkt kırmızı kart görmeliydi.

4 - Thalisson-Tadic pozisyonunda Thalisson’a, kolun kural dışı kullanımı sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı çıkmalıydı.

5 - Diğer takımların pozisyonları VAR’da beş dakika incelenirken, Dzeko’ya beş saniyede ‘ofsayt’ kararı çıktı.

"VAR NEREDE?"

Antalya maçında bir penaltısı, bir de golü verilmeyen Edin Dzeko, “Hakemin neden doğru karar vermediğini, VAR’ın neden devreye girmediğini anlayamıyorum” isyanında bulundu.