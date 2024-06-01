Fenerbahçe'den Arda Güler'e destek! UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Türk çalımı

01 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:14

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid'e yer alan Arda Güler'e ilk destek alt yapısında yetiştiği Fenerbahçe yönetiminden geldi.

FENERBAHÇE'DEN ARDA GÜLER'E DESTEK!

Fenerbahçe yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" sözlerine yer verdi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE TÜRK ÇALIMI

Arda Güler'e bir diğer destek ve tavsiye de Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nden geldi. Türkiye saatiyle 22:00'de karşı karşıya gelecek olan İspanya ve Almanya devleri öncesi Güler ve Ancelotti görüştü.

Eğer İspanya maçı kazanırsa UEFA'da yer alan ve kazanan ilk milli yıldız olarak tarihe geçecek olan Güler'e Ancelotti'nin "Sana ihtiyacımız olursa oynayacaksın, o yüzden yeteneğine güveniyorum, bu finalde hepiniz önemlisiniz" dediği iddia edildi.