Jose Mourinho operasyonu nasıl gerçekleşti? Transferin perde arkası ortaya çıktı!

01 Haziran 2024 13:08 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:09

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesinde başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım'ı karşı karşıya getirdi.

Yıldırım'ın "Anlaşmaya yakınız, cumartesi günü Londra'da görüşeceğiz" sözlerinin ardından Koç devreye girdi ve Portekizli teknik adamın transferini bitirdi.

Jose Mourinho ile yapılan görüşmelerde neler yaşandı. Dünyaca ünlü hoca, Fenerbahçe'ye neler vaat etti?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 7 maddede Jose Mourinho transferinin perde arkası:

1- 3 hafta önce ilk olarak Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

2- 2 hafta önce Mario Branco da bu hamle üzerine Mourinho'nun maliyetini araştırmaya başladı.

3- 2 gün önce Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile her konuda anlaşma sağladı.

4- 30 Mayıs gecesi Ali Koç, Mario Branco, Acun Ilıcalı üçlüsü Mourinho için daha büyük bir adım atmaya karar verdi ve gece saatlerinde görüntülü konuşma yapıldı.

5- Jose Mourinho operasyonunu gerçekleştiren kişi yeni yönetim kuruluna seçilen Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamı ikna etti.

6- Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın projelerinden çok etkilendi, diğer aday Aziz Yıldırım'ı veto ederek görüşmeyi de iptal etti.

7- Ali Koç, Acun Ilıcalı'yla birlikte Mourinho'yu getirmek için Londra'ya gidecek. Şampiyonlar Ligi finali sonrası görüşme gerçekleşecek.

MOURİNHO'NUN AVRUPA SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco, perşembe günü Jose Mourinho ile görüntülü konuştu.

Görüşmede Mourinho, "Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden biri de Partizan. Onları analiz ettim. Fenerbahçe'nin de son Galatasaray ve İstanbulspor maçlarını takip ettim. En son Roma'da Avrupa Kupası kazandım, Fenerbahçe'de yeniden istiyorum." dedi.

Portekizli hocanın bu sözleri Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı etkiledi. Karar hızlı bir şekilde alındı ve Mourinho resmen Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu.