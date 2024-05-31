Fenerbahçe İsmail Kartal'a veda etti! Teşekkür mesajında dikkat çeken sözler 

31 May 2024 18:21 - Güncelleme : 31 May 2024 18:31

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmal Kartal ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesaplarından veda klibi yayımlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı" ifadelerine yer verildi.

"EMEKLERİNE MİNNETTARIZ"

Açıklamada ayrıca, "Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan" sözleriyle Kartal'ın kulübe olan sadakati ve taraftarların ona olan desteği dile getirildi.

Kulüp, Kartal'a "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız" diyerek Türk teknik adama veda edildi.

"BU CAMİA HAKKIMIZI YİYENLERİ UNUTMAYACAK"

Fenerbahçe Spor Kulübü, İsmail Kartal'ın bıraktığı güzel izlerin her zaman hatırlanacağını belirterek, "Yolun açık olsun" temennisinde bulundu. Mesajın sonunda, "Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!" ifadeleriyle Kartal'ın mücadeleci ruhuna vurgu yapıldı.