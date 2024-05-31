Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Mourinho'nun istediği 4 futbolcuyu açıkladı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 16:42 - Güncelleme : 31 May 2024 16:52
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetiminin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'nun transfer etmek istediği 4 futbolcuyu açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'da kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, mevcut yönetimin Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşmesi hakkında şöyle konuştu:
"4 FUTBOLCUYU TRANSFER ETMEK İSTİYOR"
"Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı