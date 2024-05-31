Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi! Mourinho'nun istediği 4 futbolcuyu açıkladı

31 May 2024 16:42 - Güncelleme : 31 May 2024 16:52

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, mevcut yönetimin Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşmesi hakkında şöyle konuştu:

"4 FUTBOLCUYU TRANSFER ETMEK İSTİYOR"

"Ben söyledim, gittiler. Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

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