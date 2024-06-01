Son dakika! Fenerbahçe Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi!

01 Haziran 2024 10:08 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 10:38

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın “Anlaştım, seçilirsem teknik direktörüm Mourinho’dur. Seçilemezsem de paranın yarısını veririm” dediği Portekizli hoca ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco sözleşme imzaladı.

Bu akşam oynanacak Dortmund ve Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek olan Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Londra’da Mourinho ile bir araya gelecek.

MOURİNHO, FENERBAHÇE'DEN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Jose Mourinho için 15-16 milyon Euro civarında rakamlar gündeme gelse de miktarın daha düşük olduğu belirtiliyor.

Son olarak Roma’dan 8 milyon Euro net maaş kazanan Mourinho’nun yıllık maliyetinin 10 milyon Euro civarında olacağı ve ekibiyle birlikte bu maliyetin 13-14 milyon Euro seviyesine çıkacağı ifade ediliyor.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor.

Son olarak İtalyan devi Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

Tecrübeli hoca, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter ve Porto gibi dev takımları çalıştırdı.

KUPA CANAVARI!

Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3 Premier Lig, Inter ile 2 İtalya Ligi, Real Madrid'in başında 1 İspanya Ligi, Porto ile 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Birer kez İngiltere Kupası, İspanya Kupası, İtalya Kupası ve Portekiz Kupası kazanan Mourinho, 4 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupası, birer kez İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.