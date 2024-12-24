Fenerbahçe'den çok büyük transfer bombası! Talisca gölgede kalacak

24 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:23

Fenerbahçe ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşünce transferde çıtayı yükseltti. Talisca için gün sayan sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı yıldızı gölgede bırakacak bir hamle için İngiltere'de nabız yokluyor. İşte detaylar...

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Ligde üst üste aldığı Beşiktaş yenilgisi ve Eyüpspor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe​'de ara transfer çalışmalarına ağırlık verildi. Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca​'yı kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, çok daha büyük bir transfer için kolları sıvadı.

BÜYÜK PLAN KEVIN DE BRUYNE​

Fanatik'te yer alan habere göre gözünü karartan sarı-lacivertli yönetim Manchester City’de forma giyen Belçikalı süper yıldız Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Bu büyük transfer için yönetimin sportif direktör Mario Branco’ya yetki verdiği ve oyuncunun mali şartlarını öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

GUARDIOLA İLE ARASI AÇIK

Bu sezon üst üste aldığı yenilgilerle son yıllardaki en kötü performansını çizen Manchester City​'nin gelecek yıl kadroda yenilenmeye gitmeyi planladığı belirtiliyor. Bu doğrultuda sezon sonunda sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki Kevin De Bruyne'ye gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor.

Haberde teknik direktör Guardiola ile arasının açık olduğu bildirilen Belçikalı yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Portekizli sportif direktör Branco'nun Fenerbahçe adına hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne’nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği belirtiliyor.

ABD'DEN VE ARABİSTAN DA TALİPLERİ VAR

Diğer yandan ABD MLS Ligi ekiplerinden San Diego’nun yanı sıra Suudi Ligin'den de 33 yaşındaki oyuncunun taliplerinin olduğu belirtildi. Ancak De Bruyne'nin, 2026 Dünya Kupası hedefi nedeniyle Avrupa futbolunun içinde kalmak istediği bilgisine yer verildi.