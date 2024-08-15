Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı: İmzayı atıyor!

15 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:01

Trendyol Süper Lig'de Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararını verdi.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Sarı-lacivertli formayla geçen sezon 46 maçta 18 gol atıp 12 asist kaydederek çift haneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkatleri üzerine çekerken taraftarın da sevgilisi haline geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık olan kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek milli futbolcusuyla sözleşme yenilemek için çalışmalarına başladı.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor.

20 milyon TL kazanan başarılı futbolcunun maaşı iki katına çıkarılacak ve 40 milyon TL teklif edilecek.

Önümüzdeki hafta yeni sözleşme görüşmelerinin başlayacağı ifade edildi.