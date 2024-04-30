Fenerbahçe'den İsmail Kartal-Dzeko krizi iddialarına ilişkin açıklama

30 Nisan 2024 15:18 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:23

Beşiktaş derbisine yedek olarak başlayan Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko ile Teknik Direktör İsmail Kartal arasında sorun olduğu yönünde basında çıkan haberlere yalanlama geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü, söz konusu kadro kararının tamamen taktiksel olduğunu, bahsi geçen iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

"OYUNCU TERCİHİ TAMAMEN MAÇA ODAKLI"

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir. Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.

Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."