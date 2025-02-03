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Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer! 3,5 yılık sözleşme imzaladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 13:32 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:36
Fenerbahçe&#039;den Konyaspor&#039;a transfer! 3,5 yılık sözleşme imzaladı

Konyaspor, Fenerbahçe'nin U19  takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Kaan Akyazı'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig takımı Tümosan Konyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Mehmet Güneş'in ardından bir genç ismi daha transfer etti. Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Kaan Akyazı'yı bünyesine kattı.

Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer! 3,5 yılık sözleşme imzaladı - 1. Resim

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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yer alan Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeni takımıyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaan Akyazı, bu sezon U19 Elit A Ligi'nde 14 maçta forma giyerken takımına 7 gol ve 2 asist katkısı oynadı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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