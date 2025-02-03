Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer! 3,5 yılık sözleşme imzaladı

03 Şubat 2025 13:32 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:36

Konyaspor, Fenerbahçe'nin U19 takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Kaan Akyazı'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe 4000. golü kim attı? Sarı-lacivertliler tarihlerinde bir ilki başaracak

Fenerbahçe 4000. golü kim attı? Sarı-lacivertliler tarihlerinde bir ilki başaracak

Trendyol Süper Lig takımı Tümosan Konyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Mehmet Güneş'in ardından bir genç ismi daha transfer etti. Yeşil-beyazlılar Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Kaan Akyazı'yı bünyesine kattı.

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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yer alan Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza töreninde 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeni takımıyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaan Akyazı, bu sezon U19 Elit A Ligi'nde 14 maçta forma giyerken takımına 7 gol ve 2 asist katkısı oynadı.