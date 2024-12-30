Fenerbahçe'den şike kumpasının tazmini için flaş talep! Galatasaray ve Trabzonspor'a yazı gidecek

30 Aralık 2024 13:47 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:58

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz şike kumpasında yaşadığı zararın tazmini için 150 milyon euro talep ettiği davada flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin talebi üzerine Galatasaray ve Trabzonspor'a yazı gönderildi. İşte detaylar...

Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen, 3 Temmuz 2011 tarihinde FETÖ organizasyonuyla hayata geçirilen şike kumpası davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargılama sonucu aklanan sarı-lacivertli kulüp, kumpas davası sonrası yaşadığı maddi ve manevi kalıpların tazmini için açtığı davada yeni taleplerde bulundu. Kulüp avukatları Fenerbahçe​'nin şike kumpası nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği 2011-2012 ve 2014-2015 sezonları için toplamda ne kadar UEFA gelirinden mahrum kaldığının ortaya çıkarılması için Galatasaray​ ve Trabzonspor​'a yazı gönderilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, bu iki kulübün yanı sıra birçok kurumla yazışma yapılmasını kararlaştırdı.

GÖZLER GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA

Dilekçede Fenerbahçe'nin 2011-12 ve 2024-2025 sezonunda hak kazanmasına rağmen Avrupa Kupaları'na katılamadığı, bu sezonlarda UEFA tarafından ödenen, maç, performans ve katılım bonusu ile pazar payı ödemelerinden mahrum kaldığı belirtildi. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin yerine UEFA organizasyonlarına gönderilen Trabzonspor ve Galatasaray'dan bu ödemelere ilişkin resmi belge talep edildi. Fenerbahçe, böylece toplamda ne kadar UEFA gelirinden mahrum kaldığının ortaya koyulabileceğini savundu.

SPOR TOTO DA İZAHAT VERECEK

Kulübün kumpas nedeniyle yine aynı sezonlar için ne kadar resmi bahis gelirinden mahrum kaldığının ortaya konulması açısından da avukatlar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na da yazı yazılmasını istedi. Spor Toto tarafından söz konusu sezonlarda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne ilişkin bahis gelirlerinin kulüplere nasıl ve ne zaman dağıtıldığına dair bilgi istenmesi de talep edildi.

MAHKEMEDEN TALEPLERE ONAY ÇIKTI

Ayrıca Fenerbahçe yöneticilerinin şike olaylarına karışmadığını ortaya koyan kesinleşmiş mahkeme kararlarının İstanbul 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinden celbi istendi. Ali Günay başkanlığındaki İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de davanın ilk duruşmasında ilgili yazışmaların yapılmasına karar verdi.