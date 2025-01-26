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Fenerbahçe'den sol beke sambacı hamlesi! Brezilyalı gazeteci masadaki teklifi yazdı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com/çeviri
26 Ocak 2025 14:02 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:11
Fenerbahçe&#039;den sol beke sambacı hamlesi! Brezilyalı gazeteci masadaki teklifi yazdı

Fenerbahçe'de Başkan  Ali Koç'un mutlaka takviye edeceklerini belirttiği sol bek için flaş bir hamle geldi. Brezilyalı gazeteci, Matheus Medeiros sarı-lacivertlilerin Cuiabano için Botafogo'ya sunduğu teklifin detaylarını yazdı

Ara transfer​ çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe​ sol bek takviyesi için Brezilya​'da flaş bir hamlede bulundu. Sarı-Lacivertli takımın Botafogo'da forma giyen Cuiabano için teklifte Brezilya ekibi ile pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den sol beke sambacı hamlesi! Brezilyalı gazeteci masadaki teklifi yazdı - 1. Resim

8 MİLYON EUROLUK PAKET TEKLİF

Haberi Brezilyalı gazeteci Matheus Medeiros sosyal medya hesabından duyurdu. Fogaonet'te yer alan habere göre Medeiros, sarı-lacivertli idareciler, dün Cuiabano için Botafogo'ya nakit 6 milyon euro artı 2 milyon euro bonus içeren bir transfer teklif sundu. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe'den sol beke sambacı hamlesi! Brezilyalı gazeteci masadaki teklifi yazdı - 2. Resim

GOLE YAKIN SOL BEK

21 yaşındaki Cuiabano'nun Botafogo ile 2027 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak siyah beyazlı yönetim kurulu onunla yalnızca uygun bir yedek oyuncu bulmaları halinde satmaya sıcak bakıyor.

Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Cuiabano, bu sezon Brezilya ligi Serie A'da 36 resmi maça çıkarken takımı adına 5 gol atıp, bir de asist yaptı. 

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Kaynak: tgrthaber.com/çeviri
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