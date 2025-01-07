Fenerbahçe'den Süper Lig'in iki yıldızına transfer kancası! Galatasaray da istiyordu

07 Ocak 2025 11:45 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:46

Fenerbahçe transfer çalışmalarında Talisca'dan sonra gözünü yurt içine çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon yıldızlarını parlatan iki isimle prensipte el sıkıştı. Galatasaray'ın da listesinde olan futbolcular için kulüpleriyle pazarlık başladı.

Transfer çalışmalarında uzun süredir Anderson Talisca​'ya odaklanmış durumda olan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr'la her konuda anlaştı. Sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho'nun listesindeki diğer isimlerle temaslarını sıklaştırırken, Süper Lig'den iki isim için önemli yol kat etti.

BERKE ÖZER VE AHMED KUTUCU HEDEFTE

Sabah'ta yer alan haberde, Fenerbahçe​'nin adları bir süredir Galatasaray ile de anılan Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in transferi için devreye girdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor'da forma giyen iki futbolcuyu kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği, her iki ismin de teklife sıcak baktığı iddia edildi.

PAZARLIKTA TAKAS ÖNERİSİ

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Berke Özer'i ikna ettiği ve sezonun şu ana kadarki bölümünde en dikkat çeken birini sergileyen genç eldiven için pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakan Ahmed Kutucu'nun ise Jose Mourinho'nun gözdesi olduğu, Eyüpspor'un 7 milyon euro istediği yıldız kanat oyuncusu için de görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Haberin detayında ayrıca Fenerbahçe'nin Eyüpspor'a her iki futbolcu için peşin paranın yanı takas önerdiği de belirtildi.