Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı: 15 saattir havalimanında!  

14 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:28

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi Samuel, milli maç seyahati için gittiği Libya'da mahsur kaldı. 15 saati akın süredir havalimanından çıkamayan Osayi, sosyal medyadan can güvenliğinin olmadığını duyurdu!

Samsunspor-Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı

Samsunspor-Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı

Fenerbahçe​'nin son iki sezondaki form grafiğiyle en önemli oyuncuları arasına giren Nijeryalı futbolcusu Bright-Osayi Samuel, Libya​'da mahsur kaldı. Njerya Milli Takımı kampına katılarak Libya'ya giden başarılı sağ bek 15 saattir havalimanından çıkamadıklarını duyurdu.

15 SAATTİR MAHSUR DURUMDALAR!

Snapchat üzerinden paylaşımda bulunan 26 yaşındaki Osayi Samuel, "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerini kullandı. Osayi'nin bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları endişelendirirken konuya ilişkin sarı-lacivertli kulübün açıklama yapması bekleniyor.

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Libya ile yarın TSİ 22.00'de oynayacağı maç için bu ülkeye gitmişti.