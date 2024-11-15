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Fenerbahçeli Szymanski sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 23:40 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 23:50
Fenerbahçeli Szymanski sakatlandı!

Fenerbahçe'nin Polonyalı ortasaha futbolcusu Sebastian Szymanski Portekiz maçı öncesinde ısınırken sakatlandı.

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'de 5. hafta maçında Polonya​ ile karşılaştı. Polonya'da maç öncesi açıklanan listede Sebastian Szymanski​'nin ilk 11'de yer aldığı belirtildi.

Sebastian Szymanski, müsabaka öncesi ısınma çalışmalarında sakatlık geçirdi. Polonyalı futbolcu, bu sakatlık sonrası maç kadrosundan çıkarıldı.

Sebastian Szymanski'nin yerine Matusz Bogusz maça ilk 11'de başladı.

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TAKIMIN SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe​'de Sebastian Szymanski ile birlikte milli arada sakatlık geçiren futbolcu sayısı 3'e yükseldi. Sarı-lacivertli takımda daha önce Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku​ da sakatlıkları nedeniyle milli takım aday kadrolarından çıkarılmıştı.

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SEZON KARNESİ

Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara, bu mücadelelerde 1 gol attı ve 3 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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