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Trabzonspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 22:48 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 22:50
Trabzonspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 13. hafta maçında Adana Demirspor'u misafir edecek Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor​, Trendyol Süper Lig​'in 13. hafta maçında evinde Adana Demirspor​ ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri​'nde teknik direktör Şenol Güneş​ yönetiminde çift antrenman yaptı. Sürat, 7'ye 5 savunma ve hücum çalışması yapan futbolcular, tek kale dar alanda oyun ve taktik çalışmaları da gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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