Trabzonspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 22:48 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 22:50
Süper Lig'in 13. hafta maçında Adana Demirspor'u misafir edecek Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında evinde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çift antrenman yaptı. Sürat, 7'ye 5 savunma ve hücum çalışması yapan futbolcular, tek kale dar alanda oyun ve taktik çalışmaları da gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com