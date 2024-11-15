Fenerbahçe Zenit'i 2 golle geçti!

15 Kasım 2024 22:07 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 22:10

Milli aradan dolayı oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe evinde Rus takımı Zenit'i misafir etti. Sarı-lacivertli takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bizim Çocuklar Galler maçı için Kayseri'de!

Bizim Çocuklar Galler maçı için Kayseri'de!

Liglere verilen milli arada Fenerbahçe​ ve Zenit​, Ülker Stadyumu​'nda hazırlık maçı oynadı.

Sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Cenk Tosun​ ve Levent Mercan​ atarken, Dusan Tadic 2 golün asistini yaptı. Zenit'te Erokhin takımı adına ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Rodrigo Becao, Filip Kostic, Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun, Fred, Oğuz Aydın, Tadic, Cenk Tosun

Zenit: Adamov, Santos, Nino, Rodrigao, Chistyakov, Barrios, Erokhin, Glushenkov, Akhmetov, Pedro, Sobolev

MAÇTAN NOTLAR

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmada Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek ve Levent Mercan'ı tercih etti.

Orta sahanın sağında Oğuz Aydın solunda ise Filip Kostic oynarken, göbekte Bartuğ Elmaz, Zeki Dursun ve Fred Rodrigues yer aldı. Dusan Tadic ve Cenk Tosun ise gol yollarında şans buldu.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Muharrem Çizgili, Metehan Kurt, Şükür Toğrak, Mustafa Sezai Gülmez, Kerem Kayaarası, Kaan Akyazı, Yiğit Emir Ekiz ve Mert Hakan Yandaş ise yedek soyundu.

LİGDE ŞANS BULAMAYANLAR 11 BAŞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde fazla şans bulamayan 5 isme Zenit karşısında 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, karşılaşmaya 11'de başladı.