Montella merak edilen Roma iddialarına son noktayı koydu!

15 Kasım 2024 19:55 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 20:02

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, Roma iddialarına son noktayı koydu.

UEFA Uluslar Ligi​ 5. hafta maçında lider Türkiye​, yarın Kayseri​'de Galler​'i misafir edecek. Kritik karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella​ basın toplantısında soruları yanıtladı.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Üst tura çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız.

"YAPACAĞIM İLK ŞEY BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK"

Yarın ki maçla ilgili hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Birinci olarak çıkmak güzel olur. Spekülasyonlar var ama bunları duymak bana zevk veriyor. Bu demek oluyor ki futbolcularımız keyif veriyor. Geçen ay Premier Lig'den bahsediliyordu bu ay farklı bir lig. Futbolcularımız çok iyi hazırlanıyor. Öyle bir şey olduğu zaman yapacağım ilk şey başkanımızla görüşmek.

"GELİŞMEYE AÇIĞIZ"

İzlanda maçını kazanamamak için birçok bahanemiz vardı. Ama çok güzel bir galibiyet elde ettik. Futbolda hiçbir zaman düz gitmezsiniz, bazen aşağı bazen yukarı gidersiniz. Bizim takımımızın bir anlayışı var; birlikte hücum ederiz, birlikte savunma yaparız. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. İzlanda maçındaki performansları nedeniyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içinde ve saha dışında hep beraberiz. Genç bir takımız ve gelişmeye açığız. Her zaman en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz."