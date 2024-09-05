Fenerbahçe'nin 3 futbolcudan ettiği zarar dudak uçuklattı!

05 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:55

Transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yollarını ayırdığı Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro'dan büyük zarar etti. İşte detaylar...

Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Yeni sezon öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadrosunu kuran Fenerbahçe, transfer döneminde eksiklerinin çoğunu giderdi.

Avrupa kupaları kayıtlarına orta saha transferini yetiştiremeyen Kanarya, bu bölgeye yapacağı takviye için yoğun uğraş veriyor.

3 FUTBOLCUDAN 13 MİLYON EURO ZARAR!

Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle Brighton'a satan sarı-lacivertliler, 3 futbolcusundan ise ciddi zarar etti.

Fenerbahçe yollarını ayırdığı Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro'dan 13.41 milyon euro zarar etti.

KRUNİC VE PERES BEDELSİZ AYRILDI, PEDRO'NUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

2022'nin yaz transfer döneminde 5.23 milyon euroya kadroya katılan Luan Peres, bedelsiz olarak Santos'a gönderildi.

Yine aynı dönemde Cagliari'den 4.68 milyon euroya transfer edilen Joao Pedro'nun ise sözleşmesi feshedildi.

Son olarak sarı-lacivertlilerin Milan'dan 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rade Krunic ise bedelsiz olarak Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.

KRUNİC'TE SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile yaptığı anlaşmaya göre Krunic'in ileride satılması durumunda Sırp ekibi, sarı-lacivertlilere satış bedelinin yüzde 50'sini ödeyecek.