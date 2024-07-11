Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli tutuklandı!

11 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:06

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli, tutuklandı.

SAHTE MENAJER SORUŞTURMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ilk döneminde sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük görevini yürüten ve şu anda Ligue 1 takımlarından Toulouse’un kulüp başkanlığını yapan Fransız futbol adamı Damien Comolli, devam eden 'sahte menajer' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Goal Türkiye'nin derlediği Le Parisien'in haberine göre; Comolli son olarak PSG’yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier'in de adının karışabileceği 'sahte menajerler' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MENAJER VE ARACI TUTUKLANDI

Fransız L'Équipe'in haberine göre de; Çarşamba günü, sahte spor menajerlerine yönelik bir soruşturma kapsamında futbol dünyasından çok sayıda menajer ve aracı tutuklandı. Bu soruşturmanın merkezinde, Andy Delort'un 2021 yılında OGC Nice'e transferinde rol oynayan John Valovic-Galtier yer alıyor.

Soruşturmacıların ilgisini çeken başka bir konu da; geçtiğimiz yaz, eski Paris Saint-Germain menajeri Christophe'un bir başka oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüne getirilmesi...

İddiaya göre; Toulouse’un başkanı Comolli anlaşmanın bir parçası olarak sahte bir menajer John Valovic-Galtier'i de bu anlaşmaya dahil etti.

BU AY YARGILANACAK

Devam eden soruşturma kapsamında dokuz kişi gözaltında tutuluyor. Biri serbest bırakılırken Comolli adli polis tarafından çağrıldı ve bu ay içerisinde yargılanacak.

Tüm bu olayların merkezinde yer alan John Valovic-Galtier ilk olarak Ekim 2023'te mesleğin yasadışı icrasına yönelik bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.