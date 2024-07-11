Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Demir'e sürpriz talip: Anlaşma sağlandı

11 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:40

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de 2022-23 sezonun devre arasında Barcelona'dan bedelsiz olarak kadroya katılan 20 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

SAKARYASPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sports Digitale'in haberine göre; Emre Demir'e Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor talip oldu.

Tatangalar, Emre Demir için Fenerbahçe'ye teklif yaptı ve genç oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandı.

SON KARAR EMRE DEMİR'DE

Fenerbahçe ve Sakaryaspor cephesinin anlaşmasının ardından gözler Emre Demir'e çevrildi. Genç oyuncunun alacağı karar bekleniyor.

3. KEZ KİRALANACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Barcelona'dan transfer ettiği 20 yaşındaki yıldız adayı, takıma dahil olduğundan beri 3. kez kiralık olarak başka bir takımın yolunu tutacak.

Emre Demir daha önce Samsunspor ve Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emre Demir'in güncel piyasa değeri 500 bin euro civarında gösteriliyor.