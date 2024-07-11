Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Demir'e sürpriz talip: Anlaşma sağlandı
Kayserispor'dan 2022'de 2 milyon Euro karşılığında Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönmüştü. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcunun 1. Lig ekibine kiralanacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de 2022-23 sezonun devre arasında Barcelona'dan bedelsiz olarak kadroya katılan 20 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
SAKARYASPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sports Digitale'in haberine göre; Emre Demir'e Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor talip oldu.
Tatangalar, Emre Demir için Fenerbahçe'ye teklif yaptı ve genç oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandı.
SON KARAR EMRE DEMİR'DE
Fenerbahçe ve Sakaryaspor cephesinin anlaşmasının ardından gözler Emre Demir'e çevrildi. Genç oyuncunun alacağı karar bekleniyor.
3. KEZ KİRALANACAK
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Barcelona'dan transfer ettiği 20 yaşındaki yıldız adayı, takıma dahil olduğundan beri 3. kez kiralık olarak başka bir takımın yolunu tutacak.
Emre Demir daha önce Samsunspor ve Ümraniyespor'a kiralanmıştı.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emre Demir'in güncel piyasa değeri 500 bin euro civarında gösteriliyor.