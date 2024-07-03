Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo, Sırbistan takımına kiralandı!

03 Temmuz 2024 22:24 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 22:26

Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonu başında altyapısına transfer ettiği Jin-ho Jo, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Sarı-lacivertliler, daha önce Novi Pazar'a kiraladığı Jin-ho Jo'yu Sırbistan temsilcisi Radnicki Nis'e kiraladı.

Jin-ho Jo'nun sezon sonuna kadar Radnicki Nis'e kiralandığı aktarıldı. Güney Koreli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güney Koreli futbolcunun güncel piyasa değeri 400 bin euro.