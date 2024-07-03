Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo, Sırbistan takımına kiralandı!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo, Sırbistan takımına kiralandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 22:24 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 22:26
Fenerbahçe&#039;nin Güney Koreli futbolcusu Jin-ho Jo, Sırbistan takımına kiralandı!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Jin-ho Jo, Sırbistan'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonu başında altyapısına transfer ettiği Jin-ho Jo, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Sarı-lacivertliler, daha önce Novi Pazar'a kiraladığı Jin-ho Jo'yu Sırbistan temsilcisi Radnicki Nis'e kiraladı.

Fenerbahçede Jin-ho Jo ile vedalaşıldı

Jin-ho Jo'nun sezon sonuna kadar Radnicki Nis'e kiralandığı aktarıldı. Güney Koreli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Güney Koreli futbolcunun güncel piyasa değeri 400 bin euro.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...