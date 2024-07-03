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Rizespor, Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 21:30 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 22:04
Rizespor, Ali Sowe&#039;u kiralık olarak kadrosuna kattı!

Geçen sezon MKE Ankaragücü forması giyen Sowe, Rizespor'a transfer oldu.

Rizespor, Gambiyalı forvet ile 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalandığı açıkladı. Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe, başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe’a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

ALİ SOWE KARNESİ

2 sezondur MKE Ankaragücü forması giyen Gambiyalı forvet Ali Sowe, forma giydiği 59 maçta 18 gol atarken 7 asist üretti.

Ankaragücü'nde Ali Sowe'den flaş açıklamalar | YURTSPOR

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Kaynak: tgrthaber.com
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