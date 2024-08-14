Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı: Manşetleri Jose Mourinho süsledi!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransız ekibi Lille ile sahasında 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda ettiği maç Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Gazeteler, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'yu manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransız ekibi Lille ile sahasında 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti.
Şansız şekilde Devler Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler ve teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
İşte o haberler:
L'Equipe: Lille titredi ama gerekeni yaptı. Uzatmalarda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletini aldı ve Slavia Prag'ın rakibi oldu.
Eurosport Fransa: Uzun ve zor oldu ama Lille Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı.
LeMonde: Fenerbahçe'yi eleyen Lille, bu sezon PSG, Monaco ve Brest ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4. Fransız kulübü olma hayalini sürdürüyor.
RMC Sport: Lille, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazandı. Mandi'nin kırmızı kart görmesi, Mourinho'nun çalıştırdığı Türklere fayda sağlamadı.
FootMercato: Lille, Fenerbahçe'yi acı içinde eleyerek play-off'a yükseldi.
CalcioMercato: Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
La Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Lille'e elendi. Taraftarların büyük baskısı, Genesio'nun Fransız takımına üstünlük kurmaya yetmedi.
Tuttosport: Mourinho üzgün, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok.
Corriere dello Sport: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elendi: Avrupa Ligi'nde Roma'ya meydan okuyabilir.
"MOURİNHO İÇİN KÖTÜ BİR ŞAKA"
Linterista: Jose Mourinho için kötü bir şaka. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası ön elemelerde sona eriyor.
Kicker: İlk acı yenilgi: Mourinho, Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı.
CNN Portekiz: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
ESPN Portekiz: Fenerbahçe bu sezonki ana hedefini tutturamadı ve UEFA Avrupa Ligi'yle yetinmek zorunda kaldı.
A Bola: Bir penaltı Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Cenk Tosun'un 120. dakikada topu direğe nişanladı ve rüya orada bitti.
O Jogo: Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'lara kalmayı başaramadı.
Daily Mail: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mourinho şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir.
AS: Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu.