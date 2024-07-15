Fenerbahçe'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun hakemi belli oldu!

15 Temmuz 2024 19:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 19:57

Milli basketbolcumuz Adem Bona, NBA takımı Sixers ile kontrat imzaladı

Milli basketbolcumuz Adem Bona, NBA takımı Sixers ile kontrat imzaladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 2. eleme turu rövanşın evinde oynayacağı İsviçre takımı Lugano maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott.

Fenerbahçe ile Lugano arasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan rövanş maçı 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak.