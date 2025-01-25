Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

25 Ocak 2025 05:54 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 05:16

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulunan Fenerbahçe, 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 lira borcu olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe​'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama geldi. Yapılan bildirimde 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla kulübün toplam borcu belli oldu. 12 MİLYAR 452 MİLYON LİRA BORÇ Kulüpten yapılan KAP bildiriminde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 452 milyon 57 bin 271 lira olarak açıklandı. Öte yandan Fenerbahçe, 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında 591 milyon 628 bin 240 lira kar edildiğini açıkladı. İlgili Haberler İkinci Türk teknik direktör oldu: İsmail Kartal Persepolis'in başına geçti! Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydın Çaykur Rizespor'a transfer oldu!