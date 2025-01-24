Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydın Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

24 Ocak 2025 23:01 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 23:03

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Samet Akaydın'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki defans oyuncusu için imza töreni düzenlendi. Akaydın, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor​ Fenerbahçe’den Samet Akaydin​ ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Milli Takımda da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve Başkanvekili Adnan Er’in katılımıyla kendisini 1.5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, yaptığı açıklamada, “Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin.” dedi.

Samet Akaydin ise “Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Samet Akaydin’e “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz." denildi.