Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydın Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydın Çaykur Rizespor'a transfer oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 23:01 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 23:03

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu Samet Akaydın'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki defans oyuncusu için imza töreni düzenlendi. Akaydın, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Çaykur RizesporFenerbahçe’den Samet Akaydin​ ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Milli Takımda da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin, Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve Başkanvekili Adnan Er’in katılımıyla kendisini 1.5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydın Çaykur Rizespor'a transfer oldu! - 1. Resim

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, yaptığı açıklamada, “Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin.” dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydın Çaykur Rizespor'a transfer oldu! - 2. Resim

Samet Akaydin ise “Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise "Samet Akaydin’e “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
samet akaydinçaykur rizesporFenerbahçerize

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...