UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Beşiktaş kazandı, Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı

24 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:40

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken, Galatasaray ve Fenerbahçe ise kendi sahasında rakipleriyle berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin yeri...

UEFA Avrupa Ligi​'nde 3 takımla temsil edilen Türkiye​'nin ülke puanındaki sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanına doğrudan etki ediyor. Beşiktaş​ kazanarak, Galatasaray​ ve Fenerbahçe​ ise berabere kalarak ülke puanına katkıda bulundu. UEFA Avrupa Ligi 7. hafta programının ardından ülke puanındaki son durum merak edildi.

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken İtalya, İspanya ve Almanya takibini sürdürüyor. Türkiye ise sıralamada Çekya, Belçika, Portekiz gibi ekipleri yakalamaya çalışıyor.

Ülke puanı sıralamasında Türk takımları bu sezon 7.900 puanlık katkı yaptı.

GALATASARAY'A EVİNDE ŞOK!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta sarı kırmızılılar 2 kez 2 farklı üstünlüğü yakalamasına rağmen üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray turnuvadaki puanını 13'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI

Beşiktaş, ise yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı kazandı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını İstanbul'da paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 4-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Bu sonuçla temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.

FENERBAHÇE LYON'A DİŞ GEÇİREMEDİ

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise dün akşam Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde puanını 9'a çıkardı ve tur umutlarını son haftaya taşıdı.

Karşılaşmalar sonrasında UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte temsilcilerimizin bu hafta oynadıkları maçlar ve UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI