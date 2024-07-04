Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu

04 Temmuz 2024 16:06 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:15

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcumuz Çağlar Söyüncü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hazırlık kampını değerlendirerek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü; transfer sürecini, takım kimyasını ve milli takımın performansı hakkında da konuştu.

"EFSANE BİR HOCAMIZ VAR"

"Gerçek anlamda tekrardan burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kampa katıldığımdan dolayı da ayrıca mutluyum. Güzel bir havamız var. Geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık söz konusu. Efsane bir hocamız da var. Dünyada kendini kanıtlamış bir hoca. Çok güzel bir ortamımız var. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlatırız ve ilk resmi maçımıza hazır oluruz.

"MOURİNHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Hocamız Tottenham’dayken ben Leicester City’de oynuyordum. Orada rakip olduğumuz bir maçta esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi’nde Leicester-Roma eşleşmesinde yine karşılıklı oynadık. Konuşmalarımız oldu ama ciddi anlamda konuşulmadı. Ama hocamızın beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim.

SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Son olarak doktorlarımızla konuştuğumuzda çok ufak da olsa yine MR’ımda geçen sezonun son maçındaki sakatlığımdan dolayı ufak bir görüntü var. Tabii takım arkadaşlarım da benden bir hafta önce başladıkları için onlarla aynı seviyede değilim. Sakatlık sürecini risk almadan geçirmek önemli. Tabii bu sürece hocamız da dahil olmak üzere hocam, doktorumuz ve ben bir görüşme yaptık ve bir hafta daha diyebilirim. Ondan sonra hayırlısıyla takımla çalışmalara başlayacağım.

"İLK ÖNCELİĞİM HER ZAMAN BURASIYDI"

Ben geldiğimden beri burada kalmak istediğimi kendi başkanımıza da söyledim. Futboluma da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa’da oynadığım için mutluyum ama artık Fenerbahçe’de oynamak istediğimi ilettim. Sağ olsun Başkanımız, geçen senenin sonlarına doğru planlamamı, düşüncemi sordu. Ben de ilk önceliğimin burası olduğunu söyledim. Sezon biteli yaklaşık bir ay oldu ve ben de kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Sağ olsun Başkanımız da özel ilgilendi. Acun ağabey, Mario hepsi sağ olsun çok güzel ilgilendiler. İlk önceliğim her zaman burasıydı ve sonunda oldu.

"JOSE MOURİNHO ÇOK BÜYÜK ŞANS"

Söylediğimiz laflar belki çok klişe olacak ama hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez. Hoca Dünya çapında, kendini kanıtlamış bir insan. Bizler hem kendi futbolcuları olarak hem de ülke olarak çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi ülke adına, bizler adına, altyapıdan çıkan oyuncular adına çok çok önemli. Şu an baktığınızda takımdaki 16, 17, 18 yaşındaki gençler Jose Mourinho ile antrenmana çıkıyor, bu çok büyük bir şans. O nedenle böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz. Onların gösterdiği değerin daha fazlasını bizler göstermeliyiz. Bu konuda çok mutluyuz.

"HOLLANDA MAÇINDA TURU GEÇEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Milli takımdaki bütün arkadaşlarımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Gurur verici bir tablo var. Gruptan çok güzel çıktık. Eksiklerimiz yok mu, tabii ki de var ama orada rövanş olmayan maçlar oynuyoruz. Bunun için bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ediyorlar. Ben de sakatlığımdan dolayı orada olamadığım için gerçekten üzgünüm ama her şeyde bir hayır vardır. Oradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hollanda maçında da en üst seviye performansla turu geçeceğimize inanıyorum.

Milli takımdaki arkadaşlarım ile her maçtan sonra konuşuyoruz. Portekiz maçından sonra da takım arkadaşlarımla görüştüm. O yüzden o konuda sıkıntımız yok. Hocamızın taktiksel bakış açısı ile ilgili sorunuza gelirsek de biz hepimiz hazırız, hazır olmak durumundayız. Hocamızın kararı ne olursa olsun yani üçlü de olsa dörtlü de olsa biz kendimizi hazır tutmalıyız. Takım olarak çok kaliteliyiz. Özellikle bu kadronun bozulmaması da çok önemliydi. Kendimizi hazır tutmalıyız.

"HER ZAMAN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi’nde formasyonun, formatın değişmesi lazım. Ülke olarak puanımız son zamanlarda oldukça yükseldi. Sezonu erken açtık ve uzun bir sezon olacak. Arkadaşlarımızla hep konuşuyoruz ki buraya geldiğimde de gördüm. Çok mutlu bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu zaten herkes görebiliyor. O nedenle sezonun uzun olmasına dair bir düşüncem yok. Biz her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sezonun uzun ya da kısa olmasının bizim için hiçbir önemi yok."