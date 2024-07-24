Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
Fenerbahçe'nin kulübü Sevilla ve kendisiyle anlaşma sağladığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin transferi için İspanyol kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin Türkiye'ye geliş saati belli oldu.
BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK!
Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getirmek için İspanya'ya özel jet yollamıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.
4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.
İspanyol ekibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada En-Nesyri'nin ayrılma aşamasında olduğu için antrenmanda yer almadığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin rekor transferi akşam saatlerinde resmen duyurması bekleniyor.
41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST
Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.