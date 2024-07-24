Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu

24 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:53

Fenerbahçe'nin transferi için İspanyol kulübü Sevilla ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin Türkiye'ye geliş saati belli oldu.

BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK!

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getirmek için İspanya'ya özel jet yollamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı golcü yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

İspanyol ekibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada En-Nesyri'nin ayrılma aşamasında olduğu için antrenmanda yer almadığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin rekor transferi akşam saatlerinde resmen duyurması bekleniyor.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçen sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.