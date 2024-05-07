Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Galatasaray derbisine yetişecek mi?

07 May 2024 18:49 - Güncelleme : 07 May 2024 18:53

Fenerbahçe'de seçim öncesi sürpriz hamle ortaya çıktı! Aziz Yıldırım ile ilgili sıcak gelişme

Fenerbahçe'de seçim öncesi sürpriz hamle ortaya çıktı! Aziz Yıldırım ile ilgili sıcak gelişme

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'ye, İrfan Can Kahveci'den de kötü haber geldi.

ADALESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ!

Kulüpten yapılan açıklamadai "İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci'nin 19 Mayıs'ta Rams Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali bir hayli düşük olarak gösterildi.

KARİYER SEZONUNU GEÇİRİYOR

Son haftalardaki performansıyla takımını sırtlayan İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta 12 gol, 9 asistlik performansa imza attı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 18 gol atarken 12 de asist yaptı.