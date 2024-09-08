Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

08 Eylül 2024 14:15 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:28

Fenerbahçe'ye milli arada kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan çıkarılan Osayi-Samuel'in durumunun ciddi olduğu ifade edilirken kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar...

Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilen Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Bright Osayi-Samuel, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve yerine Benjamin Tanimu çağırılmıştı. 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK! 26 yaşındaki oyuncunun MR sonuçları belli olurken sakatlık durumunun da ciddi olduğu ifade edildi. Sports Digitale'nin haberine göre; Osayi Samuel yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. GALATASARAY DERBİSİN OYNAYAMAYACAK! Başarılı futbolcunun Kasımpaşa, Galatasaray, Union Sg ve Antalyaspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. 26 yaşındaki sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkıp 1 asist yaptı. İlgili Haberler Cristian Medina'da işlem tamam! Fenerbahçe kulübüyle anlaştı Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu: İlk 10'a Fenerbahçe damga vurdu!