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Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den kötü haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 Eylül 2024 14:15 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:28
Fenerbahçe&#039;ye Osayi Samuel&#039;den kötü haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'ye milli arada kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'ndan çıkarılan Osayi-Samuel'in durumunun ciddi olduğu ifade edilirken kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar...

Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilen Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Bright Osayi-Samuel, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış ve yerine Benjamin Tanimu çağırılmıştı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!

26 yaşındaki oyuncunun MR sonuçları belli olurken sakatlık durumunun da ciddi olduğu ifade edildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Osayi Samuel yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY DERBİSİN OYNAYAMAYACAK!

Başarılı futbolcunun Kasımpaşa, Galatasaray, Union Sg ve Antalyaspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

26 yaşındaki sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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