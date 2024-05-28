Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Ali Koç ve Aziz Yıldırım golcüsünü buldu

28 May 2024 11:27 - Güncelleme : 28 May 2024 11:30

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de seçim bekleniyor.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı seçim öncesinde iki başkan adayının da ana gündem maddesi teknik direktör olurken golcü transferi de merak konusu oldu.

KARİM BENZEMA BOMBASI!

Gelecek sezon Edin Dzeko ile yola devam edilmeyeceği ifade edilen Fenerbahçe, tarihi bir transfer için harekete geçti.

Dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu öne sürüldü.

ALİ KOÇ İLK GÖRÜŞMEYİ SAMOS ADASI'NDA YAPTI

Habertürk'ün haberine göre; Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema için devreye girdi.

Fransız yıldızı gözüne kestiren Ali Koç'un ilk görüşmeyi bizzat kendisinin yaptığı ve başkanlık seçimi sonrası imza attırmak istediği ifade edildi.

Yunanistan'ın Samos Adası'nda yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin ilk adımı attığı belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan Fransız yıldızla yapılan görüşme haberi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

29 MAÇTA 13 GOL- 8 ASİST

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Ittihad formasıyla 29 maça çıkan Benzema, 13 gol atarken 8 de asist yaptı.

İspanya'da Real Madrid ile tarihi başarılar elde eden tecrübeli futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği konuşuluyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN ROMELU LUKAKU HAREKATI!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken Aziz Yıldırım, büyük bir transfer harekatı düzenliyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilere bir kez daha başkan seçilmesi halinde ilk bombayı Romelu Lukaku ile patlatacak.

ANLAŞMA AN MESELESİ...

Fenerbahçe'de seçim gününden zaferle ayrılmayı bekleyen Yıldırım, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku ile anlaşma aşamasında...

Belçikalı golcü, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda sarı-lacivertli formayı giyecek.

47 MAÇTA 21 GOL-4 ASİST

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, İtalyan ekibinde forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro civarında gösteriliyor.