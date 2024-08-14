Fenerbahçe'yi eleyen Lille'den maç sonrası ilginç gönderme! Soyunma odasına sipariş ettiler

14 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:45

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Fransız temsilcisi Lille’e evinde diş geçiremedi. Normal süresi 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile biten maçın uzatmalarında 118. dakikada penaltı kazanan konuk ekip Jonathan David'in golüyle turu geçen taraf oldu .

Bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam etme hakkı kazandı.

SOYUNMA ODASINDAN DÖNERLİ GÖNDERME

Diğer yandan adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıran Lille'de maç sonrası büyük sevinç vardı. Konuk ekip futbolcuları saha içinde yaptıkları coşkulu kutlamanın ardından soyunma odasında da eğlencelerine devam etti.

Fransız ekibinin futbolcularından Edon Zhegrova da soyunma odasına sipariş edilen dönerle poz verirken bu ana ilişkin sosyal medyadan bir de fotoğraf paylaştı.

Penaltıyı gole çeviren Jonathan David'in de yer aldığı fotoğraf Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak algılandı.