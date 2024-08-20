Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe defterini kapatmaya hazırlanıyor!

20 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 19:34

Fenerbahçe'nin başarılı genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu transfer döneminde adı sıklıkla İngiliz kulübü Brighton ile anılmaya devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, "Ferdi Kadıoğlu sözleşme süresi ve yıllık maaş konusunda Brighton ile anlaşmaya vardı. Oyuncu tarafı, Fenerbahçe'nin yapılan son teklifi kabul etmesini istiyor ve Brighton ile anlaştıklarını bir kez daha kulübe iletti." iddiasında bulundu.

BEKLENEN BONSERVİS BEDELİ 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Ferdi transferi için Brighton kulübünden beklediği bonservis miktarı belli oldu. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre Brighton, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro civarında bonservis teklifinde bulundu.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon sarı-lacivertli takım ile beraber çıktığı 51 maçta Ferdi Kadıoğlu, 3 gol atarken 5 asistlik performans göstermişti.