Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi! 8 takımın scoutları hayran kaldı

04 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:30

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu göz kamaştıran performansıyla EURO 2024'ün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Dev turnuvada sergilediği oyunla Avrupa'nın önemli kulüplerini de peşine takan milli futbolcu İspanyol basınının manşetlerini süsledi.

SCOUTLAR HAYRAN KALDI

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun durumu, EURO 2024'te eşi benzeri olmayan bir örnek olarak gösterildi.

Salı gecesi oynanan Avusturya karşılaşmasında ise Ferdi'yi 8 kulübün temsilcileri tribünden canlı gözle takip etti. Avusturya karşısında en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan, en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olan Ferdi, scoutları kendisine hayran bıraktı.

8 KULÜP FERDİ İÇİN TEMSİLCİ YOLLADI

Sporx'te yer alan habere göre; 42 kilometreyle dördüncü maçlar sonunda EURO 2024'ün en çok koşan futbolcusu olan 24 yaşındaki sol beki, tribünden 8 kulübün scoutları izledi. İşte o takımlar:

Stuttgart

Bayer Leverkusen

Arsenal

West Ham United

Fulham

Wolverhampton

Atletico Madrid

Valencia

BONSEVİR EN AZ 35 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nun EURO 2024'te sergilediği performans sonrasında taliplerinin ve bonservisinin artması Borussia Dortmund'a transferde geri adım attırdı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre; Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği miktarı çok buldu ve bu nedenle transferden vazgeçti.

Fenerbahçe, Ferdi için 35 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.